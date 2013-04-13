تراجع أرباح ينساب السعودية 7.4% في الربع/1

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - تراجعت أرباح ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية أكثر من سبعة بالمئة في الربع الأول من العام متأثرة بتراجع أسعار المنتجات والمبيعات نتيجة لتوقف إحدى وحداتها لإجراء أعمال الصيانة.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الأول بلغ 667.07 مليون ريال (177.9 مليون دولار) مقابل 720.27 مليون في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 7.4بالمئة.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "الانخفاض في حجم الكميات المنتجة والمباعة المنتجات بسبب توقف وحدة جلايكول الإيثيلين لأعمال الصيانة الدورية."

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

تأسست ينساب عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريال سعودي.