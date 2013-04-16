السعودية للكهرباء تتكبد 657 مليون ريال خسائر في الربع/1

الرياض 16 أبريل نيسان (رويترز) - تكبدت السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج من حيث القيمة السوقية خسائر صافية قدرها 657 مليون ريال (175.2 مليون دولار) في الربع الأول من العام بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة لتأتي الخسائر أعلى من توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي خسائر الربع الأول بلغ 657 مليون ريال مقابل 583 مليونا قبل عام بزيادة 13 بالمئة.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر تبلغ في المتوسط 524 مليون ريال.

وعزت الشركة زيادة الخسائر إلى "ارتفاع تكاليف الطاقة المشتراة من المنتجين المستقلين."

وعادة ما تتحسن نتائج الشركة في الربعين الثاني والثالث من العام إذ يرتفع استهلاك الكهرباء مع زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف خلال أشهر الصيف.

وتخطط السعودية للكهرباء التي تملك فيها الحكومة حصة 81 بالمئة لاستثمار 80 مليار دولار من أجل زيادة إنتاج الكهرباء إلى 30 ألف ميجاوات بحلول عام 2018 لتلبية طلب يزيد ثمانية بالمئة سنويا.