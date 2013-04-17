تراجع أرباح اسمنت المنطقة الجنوبية السعودية 5.5% في الربع/1

الرياض 17 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة اسمنت المنطقة الجنوبية ثاني أكبر منتج للأسمنت في السعودية من حيث القيمة السوقية تراجعا نسبته 5.5 بالمئة في أرباح الربع الأول من العام بفعل خفض سعر بيع الاسمنت وارتفاع تكلفة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأول بلغ 268.7 مليون ريال (71.6 مليون دولار) في الربع الاول مقابل 284.3 مليون قبل عام بانخفاض 5.5 بالمئة.

وعزت الشركة تراجع الارباح إلى "خفض سعر بيع الاسمنت من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى 240 ريالا للطن بدلا من 260 ريالا لطن الاسمنت المعبأ و250 ريالا لطن الاسمنت السائب."

وأضافت أن التراجع يعود أيضا إلى "ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة زيادة كمية المبيعات بعد تشغيل الخط الثاني بمصنع تهامة اعتبارا من مارس 2012."

ولم تذكر الشركة - وهي الوحيدة التي تملك ثلاثة مصانع للاسمنت في السعودية - حجم وقيمة المبيعات في الربعة الأول.

وفي اوائل مارس آذار بدأت الشركة الإنتاج التجاري للخط الثاني لمصنع اسمنت تهامة بطاقة 5000 طن من الكلنكر (الاسمنت الخام) يوميا ليرتفع بذلك إجمالي إنتاجها من الكلنكر إلى 23 ألف طن يوميا.

وتأسست أسمنت المنطقة الجنوبية عام 1978 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.4 مليار ريال. ومن بين كبار المساهمين في الشركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحصة قدرها 37.4 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة تبلغ 14.3 بالمئة.