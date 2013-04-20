ملخص-رئيس سابك: نواصل الاستثمار في منتجات جديدة من بينها المطاط باجمالي استثمارات 44 مليار ريال
الرياض 20 أبريل نيسان (رويترز) - محمد الماضي رئيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في مؤتمر صحفي:
- نواصل الاستثمار في منتجات جديدة من بينها المطاط باجمالي استثمارات 44 مليار ريال.
- مهتمون بالاستثمار في قطاع البتروكيماويات بامريكا الشمالية والغاز الصخري ربما يكون أحد المدخلات.
- ننظر إلى فرص في الولايات المتحدة والصين.
- الصين لا تزال العمود الفقري للنمو في آسيا رغم تباطؤ النمو.
- لا يمكننا التكهن بالأسعار ولكن نعتقد أن 2013 سيكون مماثلا لعام 2012 وسنرى التحسن بعد 2013 .
- نعكف على مراجعة آفاق النمو على مستوى العالم وخاصة في ضوء الوضع في أوروبا.
- المدير المالي لسابك : لا خطة الآن للحصول على تمويل جديد وسندرس الأمر مرة اخرى في اواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل.
- كل الشركات تعيد النظر في استثماراتها في اوروبا وكبار المنافسين أغلقوا وحدات لكن سابك قامت باغلاقات وتسريحات محدودة. يتبع