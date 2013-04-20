هبوط أرباح سابك السعودية 10% في الربع/1 والشركة تراجع آفاق النمو في العالم

من مروة رشاد

الرياض 20 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) انخفاضا نسبته عشرة بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بفعل تأثر المبيعات بعمليات الصيانة لكن النتائج جاءت متماشية مع توقعات المحللين.

وقالت أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية إنها تراجع آفاق النمو على مستوى العالم لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الأوروبية وإنها تتوقع أن يكون عام 2013 مماثلا للعام الماضي ليبدأ التحسن بعد ذلك.

وبلغ صافي أرباح سابك في الربع الأول 6.56 مليار ريال (1.75 مليار دولار) مقارنة مع 7.27 مليار ريال قبل عام وعزت الشركة تراجع الانتاج والمبيعات إلى أعمال صيانة مجدولة في منشآت بعض وحداتها.

وكان 11 محللا استطلعت رويترز أراءهم توقعوا أن تبلغ أرباح سابك في المتوسط 6.59 مليار ريال في الربع الأول من 2013.

وقال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة اليوم السبت إن النتائج جاءت إيجابية وإن الزيادة في بعض أسعار المنتجات أحدثت أثرا ملحوظا في الحد من التراجع.

وأضاف أن الأزمة الأوروبية لا تزال تؤثر على الطلب وقال "نحن الآن في مرحلة مراجعة النمو في جميع أنحاء العالم خاصة في ظل التقشف في أوروبا."

وكانت سابك قالت يوم الخميس إنها تعتزم خفض 1050 وظيفة في أوروبا واغلاق بعض العمليات هناك بعد أن أضر انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بالطلب.