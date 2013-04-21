موبايلي السعودية تقرر توزيع 1.15 ريال للسهم أرباحا نقدية عن الربع/1

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر شركات اتصالات في السعودية إن مجلس إدارتها أقر توزيع أرباح أولية بقيمة 885.5 مليون ريال (236.1 مليون دولار) على المساهمين عن الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن مجلس الإدارة أقر "توزيع 1.15 ريال لكل سهم تعادل 11.50 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم."

وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول السبت الموافق 27 ابريل نيسان وسيجري صرفها اعتبارا من الأربعاء الأول من مايو ايار.

واعلنت موبايلي أمس ارتفاع صافي أرباحها 11 بالمئة في الربع الأول مدفوعة بزيادة إيرادات البيانات لكن النتائج جاءت دون توقعات المحللين.

وقالت موبايلي التابعة لشركة اتصالات الإماراتية إنها سجلت صافي ربح في الربع الأول بلغ 1.340 مليار ريال مقارنة مع 1.207 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تحقق موبايلي ربحا فصليا قدره 1.37 مليار ريال في المتوسط.

وتنافس موبايلي كلا من شركة الاتصالات السعودية - ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الخليج - وشركة زين السعودية.