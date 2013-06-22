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بنك الرياض السعودي يوزع 0.65 ريال للسهم عن النصف الأول من 2013

Sat Jun 22, 2013 2:00pm GMT
 
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الرياض 22 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارته أقر توزيع أرباح نقدية بواقع 0.65 ريال للسهم (0.17 دولار) عن النصف الأول من 2013.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم السبت إن مجلس الإدارة أقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم وبقيمة إجمالية 975 مليون ريال.

وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين حتى نهاية تداول يوم الأحد 30 يونيو حزيران وسيجري توزيعها في 15 يوليو تموز المقبل.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
 