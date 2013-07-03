أرباح البنك السعودي للاستثمار تقفز 44% في الربع/2

الرياض 3 يوليو تموز (رويترز) - حقق البنك السعودي للاستثمار قفزة تجاوزت 44 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام ليصل إلى 320.4 مليون ريال (85.4 مليون دولار) بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي الربح يقارن مع 222.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2012 وذلك بارتفاع 44.06 بالمئة.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام قفز صافي الربح 46.04 بالمئة إلى 634.7 مليون ريال من 434.6 مليون قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في دخل العمليات."

وبلغ إجمالي إيرادات العمليات للأشهر الستة الأولى من العام 1.02 مليار ريال بارتفاع 16.6 بالمئة عن 878 مليونا في الفترة المقابلة من 2012.

وتأسس البنك السعودي للاستثمار عام 1976 ويبلغ رأسماله المدفوع 4.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك فيه حصة قدرها 21.5 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة قدرها 17.3 بالمئة وجيه.بي مورجان تشيس بحصة قدرها 7.4 بالمئة والبنك الأهلي التجاري السعودي بحصة 7.3 بالمئة.