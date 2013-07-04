نمو أرباح بنك الرياض السعودي نحو 6% في الربع/2

الرياض 4 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا قاربت نسبته ستة بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من زيادة دخل العمليات وانخفاض مصروفات التشغيل.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 968 مليون ريال (258.1 مليون دولار) مقارنة مع 914 مليونا قبل عام بزيادة 5.9 بالمئة.

وخلال الأشهر الستة الأولى من 2013 قفز صافي ربح البنك 5.7 بالمئة إلى 1.92 مليار ريال من 1.82 مليار قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى " زيادة إجمالي دخل العمليات وانخفاض المصروفات التشغيلية."

وبلغ إجمالي ربح العمليات 1.82 مليار ريال في الربع الثاني بزيادة 0.7 بالمئة عن 1.80 مليار قبل عام بينما صعد 2.7 بالمئة إلى 3.54 مليار ريال في ستة أشهر من 3.45 مليار قبل عام.

وسجل البنك أرباحا قدرها 1.16 مليار ريال من العمولات الخاصة في الربع الثاني مقارنة مع 1.09 مليار قبل عام بارتفاع 6.5 بالمئة.

ونمت موجودات البنك حتى 30 يونيو حزيران بنسبة 6.08 بالمئة إلى 191.6 مليار ريال من 180.6 مليار قبل عام.

وارتفعت القروض والسلف 9.6 بالمئة حتى نهاية يونيو حزيران لتصل إلى 126.2 مليار ريال مقارنة مع 115.1 مليار قبل عام.