نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 5.3% بنهاية اغسطس

ووفقا للبيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمؤسسة مساء أمس الأربعاء بلغت الأرباح المجمعة للبنوك في الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري 25.16 مليار ريال (6.71 مليار دولار) مقارنة مع 23.89 مليار في الفترة ذاتها من 2012 بزيادة 5.3 بالمئة.