صافي ربح دار الأركان السعودية ينخفض 17% في الربع/3

الرياض 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة دار الأركان أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية انخفاضا نسبته 17 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بفعل انخفاض المبيعات لتأتي النتائج أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 183.3 مليون ريال (48.9 مليون دولار) مقابل 220.9 مليون قبل عام بانخفاض 17.02 بالمئة.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 184.55 مليون ريال في الربع‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ الثالث.

وعزت الشركة الهبوط إلى "انخفاض هامش الربح الإجمالى لمبيعات العقارات والذي يعود الى مزيج العقارات المباعة وموقعها الجغرافي... وانخفاض بند الإيرادات الأخرى غير التشغيلية الناتج عن انخفاض القيمة العادلة لإتفاقية المبادلة وأعباء التمويل."

وخلال الأشهر التسعة الاولى من العام هبط صافي الربح 37.9 بالمئة إلى 524.6 مليون ريال من 844.5 مليون قبل عام بفعل انخفاض مبيعات العقارات.

كانت دار الأركان أطلقت في مايو أيار برنامجا للصكوك بقيمة 750 مليون دولار على عدة شرائح تصدرها خلال 12 شهرا.

ووفقا لبيانات العام الماضي وهي أحدث إحصاءات أصدرتها الشركة تمتلك دار الأركان نحو 35 مليون متر مربع من الاراضي يقع 85 في المئة منها في مدينتي جدة والرياض. وتشكل قطع الاراضي نحو 80 في المئة من اجمالي أصول الشركة التي تبلغ نحو 23 مليار ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)