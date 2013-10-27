إعادة-مقدمة 3-سابك تقول توقعات 2014 تتحسن مع ارتفاع أرباح الربع/3

(لتغيير المصدر إلى الرياض عوضا عن دبي)

من مروة رشاد

الرياض 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ساهمت مبيعات مرتفعة في زيادة صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للربع الثالث من العام حسبما أعلن اليوم الأحد وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين في حين قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة إن التوقعات تتحسن للعام القادم.

وقال الماضي في مؤتمر صحفي اليوم بعدما أعلنت سابك نتائجها على الموقع الالكتروني للبورصة السعودية "فيما يتعلق بالتوقعات أعتقد أن 2014 سيكون مماثلا لعام 2013 أو أفضل قليلا."

وأضاف الماضي أنه يتوقع نمو الطلب على البتروكيماويات في الولايات المتحدة والصين وأوروبا وهي أسواق سابك الرئيسية العام القادم مع تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي.

وارتفعت مبيعات سابك في الربع الثالث تسعة بالمئة إلى 48.8 مليار ريال (13 مليار دولار) قياسا إلى الفترة نفسها من 2012 بينما لم يطرأ تغير يذكر على المبيعات في التسعة أشهر الأولى من العام وبلغت 140 مليار ريال.

وبلغ صافي أرباح سابك أكبر مجموعة بتروكيماويات في العالم وأكبر شركة مدرجة في الخليج 6.47 مليار ريال (1.73 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 6.31 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقع تسعة محللين في استطلاع لرويترز أن يبلغ صافي ربح سابك 6.4 مليار ريال في المتوسط في الربع الثالث.