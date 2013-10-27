انخفاض طفيف لأرباح السعودية للكهرباء في الربع/3

الرياض 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج من حيث القيمة السوقية انخفاضا طفيفا نسبته 0.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 2.85 مليار ريال (760 مليون ريال) مقابل 2.87 مليار قبل عام بانخفاض 0.8 بالمئة.

وكانت مجموعة كسب المالية توقعت أن تحقق السعودية للكهرباء أرباحا قيمتها 3.19 مليار ريال في الربع الثالث فيما توقعت اتش.اس.بي.سي أن تسجل الشركة 2.93 مليار ريال.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى "زيادة مصاريف الطاقة المشتراة وزيادة قدرات التوليد لمواكبة الطلب على الطاقة في وقت الذروة."

وخلال الأشهر التسعة الاولى من العام زاد صافي الربح 1.3 بالمئة إلى 3.7 مليار ريال من 3.6 مليار في الفترة المقابلة من 2012 وذلك بفضل تضمين الفترة إيرادات غير متكررة نتيجة تسوية خلاف مع شركة أرامكو مقابل 729 مليون ريال.

وعادة ما تتكبد الشركة خسائر لكن نتائجها تتحسن في الربعين الثاني والثالث من العام إذ يرتفع استهلاك الكهرباء مع زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف خلال أشهر الصيف.

وتخطط السعودية للكهرباء التي تملك الحكومة 81 بالمئة فيها لاستثمار 80 مليار دولار لزيادة قدرة توليد الكهرباء إلى 30 ألف ميجاوات بحلول 2018 لتلبية طلب متنام يزيد ثمانية بالمئة سنويا.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)