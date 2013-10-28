صافي ربح الحكير السعودية يقفز 12% في الربع/2

الرياض 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قفز صافي ربح شركة فواز عبد العزيز الحكير السعودية نحو 12 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس اذار بدعم من زيادة المبيعات وافتتاح محلات وإضافة علامات تجارية جديدة.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 282.08 مليون ريال (75.2 مليون دولار) مقابل 252.4 مليون قبل عام بزيادة 11.8 بالمئة.

وتعمل الحكير في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي.

وتملك الشركة بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في السعودية مختصة بقطاع تجزئة الملابس المستهدفة للطبقة الوسطى تضم زارا وجاب وماركس اند سبنسر وبيرشكا وجاك اند جونز وماسيمو دوتي وبرومود وفيرو مودا كما تسعى لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة المبيعات لنفس المتجر وافتتاح محلات جديدة وإضافة ماركات جديدة."

كانت الحكير اشترت في يوليو تموز 2012 مجموعة نسك للمشاريع التجارية المحدودة "الجديعي" مقابل 730 مليون ريال والتي تدير عددا من العلامات التجارية العالمية من بينها مانجو واوكايدي وجيري ويبر وومانز سيكريت واستراديفاريوس وغيرها.

ووفقا للبيان زادت المبيعات في الربع الثاني 13.5 بالمئة إلى 1.6 مليار ريال من 1.4 مليار قبل عام.

وخلال النصف الأول من السنة المالية للشركة زاد صافي الربح 19.8 بالمئة إلى 447.26 مليون ريال مقابل 373.3 مليون قبل عام.