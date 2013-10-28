مقدمة 1-نمو أرباح العثيم السعودية 3% في الربع/3

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الرياض 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم ثاني أكبر سلسلة لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في السعودية نمو صافي أرباحها‭‭‭‭‭‭‬‬‬ ثلاثة بالمئة في الربع الثالث من العام إلى 41.9 مليون‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬ريال (11.2 مليون دولار) بدعم من نمو المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 41.9 مليون ريال مقابل 40.7 مليون قبل عام بزيادة 3.12 بالمئة.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "نمو المبيعات بنسبة 6.3 بالمئة وزيادة إيرادات التأجير." لكن البيان لم يذكر قيمة المبيعات.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي ربح الشركة 10.05 بالمئة إلى 122.5 مليون ريال من 111.3 مليون في الفترة المقابلة من 2012 بدعم من نمو المبيعات وزيادة إيرادات التأجير وانخفاض تكلفة التمويل.

تأسست أسواق عبدالله العثيم عام 1956 وتعمل في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية وفي إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والمخابز وإقامة مراكز التدريب.