مقدمة 1-زيادة طفيفة لصافي ربح المملكة القابضة السعودية في الربع/3

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دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت المملكة القابضة شركة الاستثمار للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم الثلاثاء عن زيادة واحد بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وقال إشعار للبورصة إن صافي ربح الشركة بلغ 219.9 مليون ريال (58.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 217.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت المملكة نمو الأرباح إلى زيادة في مكاسب الاستثمارات وتراجع النفقات وهو ما عوض أثر ارتفاع خسائر شركات زميلة والأعباء المالية. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

وتصدر الشركات السعودية بيانات مالية مقتضبة قبل الإعلان عن النتائج التفصيلية في وقت لاحق.

وتملك المملكة القابضة التي يسيطر عليها ابن أخي العاهل السعودي الملك عبد الله حصصا في عدد من الشركات العالمية مثل سيتي جروب ونيوز كورب وتويتر.