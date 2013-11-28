نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 5.3% بنهاية اغسطس

ووفقا للبيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمؤسسة اليوم الخميس بلغت الأرباح المجمعة للبنوك في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 31.29 مليار ريال (8.3 مليار دولار) مقارنة مع 28.75 مليار في الفترة ذاتها من‭ ‬عام 2012 بزيادة 8.8 بالمئة.