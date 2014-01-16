السعودية للكهرباء تقلص خسائرها الفصلية 39%‬‬‬

الرياض 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - قلصت الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج من حيث القيمة السوقية خسائرها الصافية نحو 39 بالمئة في الربع الأخير من العام.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن صافي خسائر الربع الرابع بلغ 661 مليون ريال (176.3 مليون دولار) بانخفاض 39.4 بالمئة عن 1.1 مليار قبل عام.

وكانت مجموعة كسب المالية توقعت أن تتكبد السعودية للكهرباء خسائر حجمها 1.12 مليار ريال في الربع الرابع فيما توقعت الأهلي كابيتال أن تصل خسائر الشركة إلى 641 مليونا.

وعادة ما تتكبد الشركة خسائر لكن نتائجها تتحسن في الربعين الثاني والثالث من العام إذ يرتفع استهلاك الكهرباء مع زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف خلال أشهر الصيف.