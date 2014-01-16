مقدمة 1-السعودية للكهرباء تقلص خسائرها الفصلية 39%‬‬‬

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الرياض 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - قلصت السعودية للكهرباء أكبر شركة للمرافق في الخليج من حيث القيمة السوقية خسائرها الصافية بحوالي 39 بالمئة في الربع الأخير من 2013.

وقالت الشركة في بيان نشر في الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن صافي خسائر الربع الرابع بلغ 661 مليون ريال (176.3 مليون دولار) بانخفاض 39.4 بالمئة من 1.1 مليار قبل عام.

وكانت مجموعة كسب المالية توقعت أن تتكبد السعودية للكهرباء خسائر قدرها 1.12 مليار ريال في الربع الرابع فيما توقع الأهلي كابيتال أن تصل خسائر الشركة إلى 641 مليونا.

وعادة ما تتكبد الشركة خسائر في فصل الشتاء لكن نتائجها تتحسن في الربعين الثاني والثالث من العام إذ يرتفع استهلاك الكهرباء مع زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف خلال أشهر الصيف.

وعلى مدى العام سجلت الشركة زيادة نسبتها 18.55 بالمئة في صافي الربح ليصل إلى 3.04 مليار ريال من 2.6 مليار في 2012.

وقالت "عوامل الطقس الموسمية تؤدي لانخفاض إيرادات الشركة بشكل جوهري خلال أشهر الشتاء بينما تزيد الإيرادات خلال أشهر الصيف."

كانت الشركة قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ستبدأ طرح صكوك استثمار إسلامية فئة مليون ريال للصك اعتبارا من الخميس المقبل وحتى 27 من فبراير شباط بهدف دعم برنامج النفقات الرأسمالية.

وتخطط السعودية للكهرباء -التي تملك الحكومة فيها حصة 81 بالمئة- لاستثمار 80 مليار دولار لزيادة قدرة توليد الكهرباء إلى 30 ألف ميجاوات بحلول 2018 لتلبية طلب متنام يزيد 8 بالمئة سنويا.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)