نمو أرباح سابك السعودية 5.7% في الربع/4 لكن دون التعوقعات

من مروة رشاد

الرياض 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد نمو صافي أرباحها في الربع الرابع بنسبة 5.7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام وهو ما جاء دون متوسط توقعات المحللين.

وقال مطلق المريشد المدير المالي للشركة في مؤتمر صحفي إن الأرباح بلغت 6.16 مليار ريال (1.64 مليار دولار) في الربع الأخير من 2013 مقابل 5.83 مليار قبل عام.

كان سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تحقق سابك أرباحا فصلية صافية قدرها 6.58 مليار ريال.

وترتبط نتائج سابك ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي نظرا لأن منتجاتها من البلاستيك والأسمدة والمعادن تستخدم بشكل مكثف في التشييد والزراعة والصناعة وتصنيع السلع الاستهلاكية.

وقال محمد الماضي الرئيس التنفيذي لسابك في المؤتمر الصحفي إنه يتوقع أن يكون عام 2014 أفضل قليلا من 2013 في ظل التكهنات لتحسن ملموس في أسعار المنتجات.

وقال الماضي إنه يتوقع طلبا قويا على البتروكيماويات في 2014 و2015 وتحسن الأسعار.

وأعرب عن رغبة الشركة في الاستثمار في أمريكا وفي الصين التي وصفها بأنها سوق ضخمة لسابك.