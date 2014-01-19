ملخص-نمو أرباح المراعي السعودية 1.2% في الربع/4
الرياض 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - شركة المراعي السعودية:
- صافي ربح الشركة 373.3 مليون ريال في الربع الرابع مقابل 369 مليونا قبل عام بزيادة 1.17 بالمئة.
- صافي ربح الشركة 1.5 مليار ريال في 2013 مقابل 1.44 مليار في 2012 بزيادة 4.28 بالمئة.
- المبيعات الفصلية زادت 13.7 بالمئة.
- المبيعات السنوية نمت 13.5 بالمئة بفضل نمو بميعات الألبان والعصائر والمخابز والدواجن. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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