مقدمة 1-صافولا السعودية تتوقع ربحا صافيا 1.8 مليار ريال في 2014

دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - توقعت مجموعة صافولا السعودية في بيان للبورصة اليوم الإثنين أن تحقق ربحا صافيا 1.8 مليار ريال (479.9 مليون دولار) في 2014 وأن تبلغ أرباح الربع الأول من العام حوالي 310 ملايين ريال.