نمو أرباح دار الأركان السعودية نحو 9% في الربع/4

الرياض 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت دار الأركان أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية نموا قاربت نسبته التسعة بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي بدعم من نمو المبيعات لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 156.8 مليون ريال (44.8 مليون دولار) مقابل 144 مليونا قبل عام بزيادة 8.89 بالمئة.

كان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا قدرها 250.37 مليون ريال.