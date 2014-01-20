مقدمة 1-نمو أرباح دار الأركان السعودية نحو 9% في الربع/4

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الرياض 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت دار الأركان أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية نموا قاربت نسبته التسعة بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي بدعم من نمو المبيعات لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين.

وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها دار الأركان نموا فصليا بعد خمس مرات من التراجع في الأرباح.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 156.8 مليون ريال (44.8 مليون دولار) مقابل 144 مليونا قبل عام بزيادة 8.89 بالمئة.

كان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا قدرها 250.37 مليون ريال.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع هامش الربح الإجمالي لمبيعات العقارات وارتفع الإيرادات غير التشغيلية الناتج عن ارتفاع عائد المرابحات."

لكن في 2013 بأكمله انخفض صافي ربح الشركة 31.06 بالمئة إلى 681.5 مليون ريال من 988.5 مليون في 2012 بفعل انخفاض مبيعات العقارات وأعباء التمويل.

كان يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة قال في أكتوبر تشرين الأول إن 2014 سيكون عام "النمو الحقيقي" بدعم استقرار التدفقات النقدية وتنويع مصادر الدخل وتوقع تحقيق نمو لا يقل عن عشرة بالمئة.