مقدمة 1-نمو أرباح المملكة القابضة السعودية 10% في الربع/4

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الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت المملكة القابضة شركة الاستثمار المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم الثلاثاء عن زيادة نسبتها عشرة بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام بدعم من ارتفاع مكاسب الاستثمارات.

وقال بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الشركة بلغ 231.24 مليون ريال (61.7 مليون دولار) مقابل 209.6 مليون قبل عام بزيادة 10.3 بالمئة.

وعزت المملكة نمو الأرباح إلى ارتفاع مكاسب الاستثمارات وهو ما عوض أثر ارتفاع خسائر شركات زميلة والأعباء المالية.

وخلال عام 2013 بأكمله بلغ صافي الربح 742.47 مليون ريال في 2013 مقابل 707.07 مليون في 2012 بزيادة 5.01 بالمئة.

وتملك المملكة القابضة التي يسيطر عليها ابن أخي العاهل السعودي الملك عبد الله حصصا في عدد من الشركات العالمية مثل سيتي جروب ونيوز كورب وتويتر.