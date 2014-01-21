صافي ربح أسواق العثيم السعودية يقفز 16% في الربع/4

الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم ثاني أكبر سلسلة لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في السعودية نمو صافي أرباحها‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ بنحو 16 بالمئة في الربع الأخير من 2013 ليصل إلى 70.03 مليون‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ريال (18.7 مليون دولار) بدعم من نمو المبيعات وتحسن إيرادات التأجير.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الثلاثاء بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الرابع بلغ السعودية 70.03 مليون ريال مقابل 60.47 مليون قبل عام بزيادة 15.8 بالمئة.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "نمو المبيعات بنسبة 6.3 بالمئة وزيادة إيرادات التأجير." لكن البيان لم يذكر قيمة المبيعات.

وخلال 2013 بأكمله زاد صافي ربح الشركة 12.07 بالمئة إلى 192.51 مليون ريال من 171.77 مليون في 2012.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى "نمو المبيعات (السنوية) بنسبة 11.6 بالمئة وتحسن هامش الربح وزيادة إيرادات التأجير نتيجة زيادة المساحات التأجيرية وانخفاض مصاريف التمويل."

تأسست أسواق عبدالله العثيم عام 1956 وتعمل في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية وفي إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والمخابز وإقامة مراكز التدريب.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)