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صافي ربح الخضري السعودية يهبط 69% في الربع/4

Tue Jan 21, 2014 7:08am GMT
 
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الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري السعودية‭‭ ‬‬ التي تعمل في مجال المقاولات هبوطا نسبته 69 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2013 بفعل زيادة تكلفة العمالة والأعباء المالية والمصروفات العمومية والإدارية لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 8.5 مليون ريال (2.3 مليون دولار) مقابل 27.25 مليون قبل عام بانخفاض 68.92 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 126.26 مليون ريال في الربع‭‭/‬‬4.

وخلال عام 2013 بأكمله هبط صافي الربح 52.3 بالمئة إلى 64.3 مليون ريال مقابل 135 مليونا في 2012.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 