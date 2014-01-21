المعجل السعودية تقلص خسائرها في الربع/4

الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قلصت مجموعة محمد المعجل التي تعمل في مجال المقاولات التي تعمل في مجال المقاولات صافي خسائرها بنسبة تجاوزت 97 بالمئة في الربع الأخير من 2013 بدعم من انخفاض قيمة الذمم المدينة والايرادات المحققة من أنشطة بدون فواتير.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي خسائر الربع الرابع بلغ 18 مليون ريال (4.8 مليون دولار) بانخفاض 97.23 بالمئة عن 650.2 مليون قبل عام.

وعزت الشركة تقلص الخسائر إلى "الانخفاض في قيمة الذمم والمحتجزات المدينة والايرادات غير المفوترة وانخفاض مخصصات الزيادة المتوقعة لتكاليف المشاريع."

وقال البيان إن إيرادات العقود في الربع الرابع تجاوزت تكاليفها بواقع 18 مليون ريال.

وأضاف أنه نتيجة لذلك "فاقت تكاليف العقود ايراداتها بمبلغ 81.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق أي بتحسن بلغ 99.9 مليون ريال."

وخلال عام 2013 بأكمله هبط صافي خسائر الشركة 90.5 بالمئة إلى 126.5 مليون ريال من 1.32 مليار ريال في 2012.

كانت المعجل قالت في مايو ايار الماضي إنها عينت جي.آي.بي كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك الخليج الدولي في السعودية للمشورة بشأن إعادة هيكلة ديونها وذلك بعدما تكبدت خسائر تتجاوز إجمالي رأس المال البالغ 1.25 مليار ريال.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2012 دعت الشركة - بموجب قانون الشركات في المملكة - مساهميها للنظر في استمرارية نشاطها من عدمه ورفض المساهمون في نوفمبر تشرين الثاني تصفية الشركة.

وعينت الشركة رئيسا تنفيذيا جديدا كما عينت كي.بي.ام.جي لتولي مراجعة الأداء المالي بهدف زيادة الكفاءة وخفض المصروفات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)