معادن السعودية تتكبد 29.2 مليون ريال خسائر في الربع/4

الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - تكبدت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) خسائر صافية بقيمة 29.2 مليون ريال (7.8 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي بفعل انخفاض أسعار الأمونيوم والأمونيا والذهب.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن الخسائر خلال الربع الرابع تقارن مع صافي ربح 405.5 مليون ريال قبل عام.

وعزت الشركة الخسائر إلى "انخفاض أرباح شركة معادن للفوسفات بسبب الانخفاض في أسعار منتج سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم ومنتج الأمونيا بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة بالإضافة إلى انخفاض أرباح شركة معادن للذهب بسبب انخفاض كميات وأسعار الذهب المباعة خلال الفترة."

وتعمل معادن أساسا في استخراج الذهب وبدأت في السنوات الأخيرة في توسعة أنشطتها من خلال تطوير مشروع للفوسفات والأمونيا.

وبدأت الشركة الإنتاج التجاري للأمونيا في الربع الأخير من 2011 وبدأت إنتاج ثنائي فوسفات الأمونيوم في الربع الأول من 2012.

وخلال عام 2013 بأكمله زاد صافي ربح الشركة 54.2 بالمئة إلى 1.7 مليار ريال من 1.09 مليار في 2012 بفضل تضمن نتائج الربع الثالث استحقاقات تعاقدية بقيمة 1.44 مليار ريال على شركائها موزاييك الأمريكية وسابك السعودية نتيجة اتفاقية الشراكة لتطوير مجمع متكامل لإنتاج الفوسفات في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن عام 2013 "لكون الشركة في طور بناء وتشغيل مشاريعها الرئيسية."

وتأسست معادن عام 1997 ويبلغ رأسمالها المدفوع 9.25 مليار ريال ومن بين كبار مساهميها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يمتلك حصة 50 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 8.3 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة قدرها خمسة بالمئة.