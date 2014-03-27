نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 8.8% بنهاية فبراير

الرياض 27 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 8.8 بالمئة على أساس سنوي بنهاية فبراير شباط.

ووفقا للبيانات التي نشرت بالموقع الإلكتروني للمؤسسة اليوم الخميس بلغت الأرباح المجمعة للبنوك بنهاية فبراير شباط من العام الجاري 6.8مليار ريال (1.8 مليار دولار) مقارنة مع 6.25 مليار قبل عام.

كانت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بلغت 3.68 مليار ريال في يناير كانون الثاني وهو ما يعني أن البنوك حققت أرباحا مجمعة قيمتها 3.11 مليار على أساس شهري في فبراير شباط.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكا مدرجا في البورصة إلى جانب أرباح البنك الأهلي التجاري غير المدرج ونتائج 11 بنكا أجنبيا في المملكة.