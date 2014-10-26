الرئيس التنفيذي لسابك السعودية: هبوط أسعار النفط مؤقت

الرياض 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد إن التراجع الذي شهدته أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة سيكون مؤقتا حتى وإن استمر عاما أو نحو ذلك نظرا لأن نمو السكان سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الاستهلاك والأسعار.

جاءت تصريحات الماضي خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان سابك إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم وأكبر شركة مدرجة في الخليج عن تراجع أرباحها الصافية 4.5 بالمئة في الربع الثالث لتأتي دون توقعات المحللين.

وعزت الشركة ذلك إلى تباطؤ مبيعاتها في الربع الثالث إذ انخفضت إلى 48.71 مليار ريال (12.99 مليار دولار) من 48.80 مليار ريال قبل عام.

وقال الماضي إن أسعار النفط كان لها تأثير على نتائج الشركة من خلال أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية مضيفا أن هذا التأثير لا يمكن التنبؤ به نظرا لأن أسعار الخام تخضع لعوامل اقتصادية وسياسية.

وذكر أن الصين سوق كبيرة ومتنامية للشركة لكن توجد تغيرات في الاستهلاك هناك. وأضاف أن سابك ما زالت تهدف إلى تنمية أنشطتها في الصين وتتطلع للاستثمار هناك.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن مشروعي سافكو 5 للأسمدة وكيميا للمطاط الصناعي -وهو مشروع مشترك مع اكسون موبيل- ماضيان قدما في طريقهما. وكلا المشروعين قيد التأسيس.