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أرباح تصنيع السعودية ترتفع 7.6% في الربع/3

Mon Oct 27, 2014 7:05am GMT
 
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دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة التصنيع الوطنية السعودية اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام بنسبة 7.6 بالمئة.

وحققت تصنيع 243.7 مليون ريـال (65 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 226.4 مليون ريـال قبل عام.

وقالت الشركة إن أرباحها الفصلية زادت رغم تجنيب مخصصات لدعوى قضائية تتعلق بإحدى وحداتها وزيادة النفقات والمصاريف المالية. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

كانت تصنيع قالت الشهر الماضي إنها تنوي دفع 1.8 مليار ريـال لزيادة حصتها في وحدتها كريستال بواقع 13 بالمئة. ومن المتوقع اتمام الصفقة في الربع الرابع.

(الدولار = 3.7515 ريـال سعودي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 