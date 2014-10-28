صافي ربح دار الأركان السعودية يهبط 51% في الربع/3 مخالفا التوقعات

الرياض 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت دار الأركان أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية انخفاضا نسبته 51 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بفعل زيادة مصاريف التمويل لتأتي النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 89.9 مليون ريال (23.97مليون دولار) مقابل 183.3 مليون قبل عام بانخفاض 50.95 بالمئة.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع أربعة محللين أن تحقق الشركة أرباحا قدرها 192.96 مليون ريال في المتوسط خلال الربع الثالث .

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى "انخفاض بند الأرباح غير التشغيلية الناتجة من عائد المرابحات مقابل زيادة مصاريف التمويل والاستشارات والرواتب...والانخفاض الطفيف في هامش الربح من مبيعات العقارات."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام نزل صافي الربح 12.5 بالمئة إلى 459.1 مليون ريال من 524.6 مليون في الفترة المقابلة من 2013.

كان يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة قال لرويترز خلال مقابلة الاسبوع الماضي إن دار الأركان تستهدف تحقيق نمو بنسبة عشرة بالمئة خلال 2015 بدعم من تنويع مصادر الدخل وتوقعات باستمرار الفرص القوية بالسوق العقاري المحلي خلال السنوات المقبلة.

(الدولار = 3.750 ريال سعودي)