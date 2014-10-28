زين السعودية تقلص خسائرها 25% في الربع‭/‬3

الرياض 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خسائرها بنسبة 25 بالمئة في الربع الثالث من العام بدعم من خفض التكاليف وتحسن الإيرادات لتأتي الخسائر أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الثلاثاء بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي خسائر الربع الثالث بلغ 316 مليون ريال (84.3 مليون دولار) مقابل 421 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر في المتوسط عند 329.67 مليون ريال في الربع الثالث.

وخلال الاشهر التسعة الأولى من العام انخفضت الخسائر الصافية 19.01 بالمئة إلى 963 مليون ريال من 1.2 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2013.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر إلى تحسن إجمالي وهامش الربح من خلال الارتفاع في خدمات قطاع الانترنت.

واضافت أن تراجع الخسائر يعود أيضا إلى تخفيض المخصصات نتيجة كسب عدة قضايا قانونية وتعديل العمر الافتراضي لبعض الممتلكات والمعدات ما أدى إلى خفض تكلفة الاستهلاك.

وزين ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية وتواجه منافسة حادة من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من السوق بالمملكة.

وعلى الشركة ديون بملايين الدولارات ولم تحقق أرباحا منذ بدء عملياتها في 2008.