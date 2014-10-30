صافي ربح المملكة القابضة السعودية يقفز 20.5% في الربع/3

الرياض 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة المملكة القابضة السعودية المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال قفزة نسبتها 20.5 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بدعم من ارتفاع مكاسب الاستثمارات وإيرادات الفنادق.

وتملك شركة الاستثمار حصص أقلية في بعض أكبر الشركات في العالم وهي من أكبر المساهمين في سيتي جروب وتملك حصصا في نيوز كورب المملوكة لروبرت مردوخ وفي تويتر.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 265.001 مليون ريال (70.7 مليون دولار) مقابل 219.9 مليون قبل عام.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي الربح نحو 18 بالمئة إلى 603.07 مليون ريال من 511.23 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع المكاسب من الاستثمارات وإيرادات الفنادق وانخفاض الأعباء المالية."

ولم يذكر بيان المملكة القابضة تفاصيل أخرى. وتصدر الشركات السعودية بيانات مقتضبة خلال موسم نتائج الأعمال ثم تنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.

(الدولار = 3.7503 ريال سعودي)