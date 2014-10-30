موبايلي السعودية تطلب تعليق التداول على أسهمها بشكل مؤقت

الرياض 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية إنها تقدمت بطلب لهيئة السوق المالية لتعليق التداول مؤقتا على أسهمها لحين نظر لجنة المراجعة في أمور "هامة" تتعلق بالقوائم المالية.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إنها تقدمت بطلب التعليق المؤقت لتداول أسهمها "نظرا لانعقاد لجنة المراجعة خلال فترة التداول يوم الخميس الموافق 30-10-2014 للنظر في أمور هامة تتعلق بالقوائم المالية للشركة."

وأضافت موبايلي التابعة لشركة اتصالات الإماراتية أنه سيجري نشر نتائج هذا الاجتماع بعد انتهائه.

ولم تعلن الشركة بعد عن نتائج الربع الثالث من العام وسجلت في الربع الثاني انخفاضا نسبته 18.6 بالمئة في صافي الربح.