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مجلس الاسمنت السعودية يوصي بتوزيع أقل للنصف/2 من 2014

Sun Feb 8, 2015 7:49am GMT
 
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دبي 8 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة الاسمنت السعودية في بيان اليوم الأحد إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 2.5 ريـال (0.67 دولار) للسهم عن النصف الثاني من 2014.

والتوزيع أقل من مستوى النصف الثاني من 2013 البالغ 3.5 ريـال للسهم بحسب بيانات لتومسون رويترز.

والاسمنت السعودية أكبر شركة اسمنت في المملكة من حيث القيمة السوقية وأعلنت الشهر الماضي نمو أرباح الربع الرابع 8.9 بالمئة إلى 269 مليون ريـال وهو ما فاق توقعات المحللين.

(الدولار = 3.750 ريـال سعودي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 