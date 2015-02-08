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نمو أرباح المتقدمة السعودية 35% في 2014

Sun Feb 8, 2015 8:54am GMT
 
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الكويت 8 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية اليوم الأحد ارتفاع أرباحها السنوية 34.85 بالمئة في 2014.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة السعودية أن أرباحها بلغت 750.95 مليون ريـال (200.2 مليون دولار) في 2014 مقابل 556.86 مليون ريـال قبل عام.

وأضاف البيان أن ارتفاع الأرباح يعود إلى "زيادة في كميات المبيعات وارتفاع متوسط أسعار البيع وانخفاض طفيف في أسعار اللقيم وأرباح إضافية من الاستثمار في سوق الأسهم السعودية."

(الدولار = 3.751 ريـال) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 