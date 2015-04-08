سبكيم السعودية توزع 0.65 ريال للسهم عن أرباح النصف/2 غدا الخميس

القاهرة 8 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اليوم الاربعاء إنها ستوزع 0.65 ريال للسهم عن أرباح النصف الثاني من 2014 غدا الخميس.

وأضافت سبكيم في بيان نشر اليوم بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية أن التوزيع سيكون لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة تداول 31 مارس أذار الماضي.

وبلغ صافي ربح الشركة 606.2 مليون ريال في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 620.5 مليون ريال في 2013.

تأسست سبكيم عام 1999 ويبلغ رأسمالها المدفوع 3.6 مليار ريـال وتعمل في امتلاك وإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.