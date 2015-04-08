مقدمة 1-صافي ربح جرير السعودية يقفز 22.7% في الربع/1 متجاوزا النتائج

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الرياض 8 أبريل نيسان (رويترز) - قفز صافي ربح شركة جرير للتسويق إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي 22.7 بالمئة في الربع الأول من 2015 بفضل نمو المبيعات وارتفاع إنفاق المستهلكين وزيادة عدد الفروع لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- إن صافي ربح الربع الأول بلغ 247 مليون ريال (65.7 مليون دولار) مقابل 201.3 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا عند 231.21 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع مبيعات جميع الاقسام وخاصة الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى زيادة الإنفاق بفعل التأثير الإيجابي لمكرمة خادم الحرمين الشريفين بمنح موظفي القطاع العام بالدولة راتب شهرين إضافيين."

كان العاهل السعودي الملك سلمان أمر في يناير كانون الثاني بالدفع الفوري لراتب شهرين مكافأة لكل موظفي الدولة والمحالين للتقاعد من موظفي الحكومة في سلسلة من المراسيم التي أعادت أيضا تنظيم هيكل صنع السياسة الاقتصادية.

وأضافت جرير أن من بين العوامل التي عززت النمو "زيادة عدد الفروع إلى 36 فرعا وزيادة الإيرادات الأخرى وإيرادات الإيجارات فضلا عن انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والمصروفات البنكية."

وبلغت المبيعات التقديرية للربع الأول 1.91 مليار ريال بزيادة 37 بالمئة عن 1.39 مليار سجلتها الشركة في الربع المقابل من 2013.