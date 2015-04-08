صافي ربح البنك السعودي الفرنسي يقفز 22.7% في الربع‭/‬1

الرياض 8 أبريل نيسان (رويترز) - حقق البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة قفزة نسبتها 22.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2015 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأول بلغ 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) مقابل 856 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 867.56 مليون ريال في الربع الأول.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "زيادة إجمالي دخل العمليات."

وبحسب البيان ارتفع إجمالي ربح العمليات 13.5 بالمئة إلى 1.59 مليار ريال من 1.40 مليار قبل عام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)