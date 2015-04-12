نمو صافي ربح البنك السعودي للاستثمار 8.6% في الربع‭/‬1

الرياض 12 أبريل نيسان (رويترز) - حقق البنك السعودي للاستثمار نموا نسبته 8.6 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2015 بدعم من انخفاض مصاريف العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول بلغ 366.7 مليون ريال (97.8 مليون دولار) مقابل 337.5 مليون قبل عام.

وزاد صافي ربح العمولات الخاصة والاستثمارات 21.4 بالمئة في الربع الأول إلى 430.6 مليون ريال من 354.7 مليون قبل عام.

تأسس السعودي للاستثمار عام 1976 ويبلغ رأسماله المدفوع 4.5 مليار ريـال. ومن كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 21.5 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة 17.3 بالمئة وجيه.بي مورجان تشيس 7.4 بالمئة والبنك الأهلي التجاري السعودي 7.3 بالمئة.