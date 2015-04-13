صافي ربح حلواني إخوان السعودية يرتفع 9.75% في الربع‭/‬1

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة حلواني إخوان السعودية 9.75 بالمئة في الربع الأول من العام بفضل نمو المبيعات وزيادة الإيرادات.

وقالت الشركة المتخصصة في الصناعات الغذائية في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الأول بلغ 25.9 مليون ريال (6.9 مليون دولار) مقابل 23.6 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح الفصلية إلى زيادة المبيعات 7.9 بالمئة إلى 287 مليون ريال مقابل 266 مليونا قبل عام.

وأضافت أن من بين العوامل التي عززت الأرباح أيضا تراجع بعض أسعار المواد الأولية وزيادة ايرادات ودائع إسلامية وايرادات أخرى.

وتعمل حلواني إخوان - التي تأسست عام 1968 - في تصنيع الحلاوة الطحينية والمعمول والمربى ومنتجات اللحوم المجمدة والعصائر ومنتجات الألبان في كل من السعودية ومصر.

ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 285.7 مليون ريال. وطرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية في يونيو حزيران 2008.