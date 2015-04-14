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لمحة-سهم الراجحي يهبط 2.5% بعد سابع انخفاض على التوالي في الأرباح الفصلية

Tue Apr 14, 2015 8:08am GMT
 
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0806 جمت -

* سهم الراجحي ينحفض 2.5% إلى 58 ريالا في مستهل التعاملات بالبورصة السعودية.

* البنك سجل سابع انخفاض على التوالي في ارباحه الفصلية وجاءت النتائج دون توقعات المحللين.

* صافي ربح الربع الأول بلغ 1.519 مليار ريال (405.07 مليون دولار) مقابل 1.706 مليار قبل عام بانخفاض 10.96 بالمئة.

* البنك قال إن تراجع الأرباح يرجع إلى انخفاض اجمالي دخل العمليات وارتفاع اجمالي مصاريف العمليات.

* المؤشر السعودي يتراجع 0.25 بالمئة إلى 9016.2 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 