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لمحة -صعود طفيف لسهم سامبا وسهم ساب يتراجع بعد النتائج الفصلية

Tue Apr 14, 2015 8:17am GMT
 
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0810 جمت -

* سهم بنك سامبا يرتفع 0.55 بالمئة إلى 27.2 ريال في مستهل التعاملات بالبورصة السعودية.

* البنك سجل نموا نسبته 3.06 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من 2015 بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات.

* صافي ربح الربع الأول بلغ 1.278 مليار ريال (340.8 مليون دولار) مقابل 1.240 مليار قبل عام

* النتائج جاءت ضمن توقعات المحللين بتحقيق أرباح في المتوسط عند 1.229 مليار ريال.

* سهم البنك السعودي البريطاني (ساب) يخسر 0.35 بالمئة إلى 34.5 ريال في مستهل التعاملات.

* البنك سجل نموا نسبته 3.2 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات.

* صافي ربح الربع الأول بلغ 1.115 مليار ريال (297.3 مليون دولار) مقابل 1.080 مليار قبل عام.

* الأرباح تجاوزت توقعات المحللين بتحقيق أرباح في المتوسط قيمتها 1.078 مليار ريال.

* المؤشر السعودي يتراجع 0.1 بالمئة إلى 9035.2 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 