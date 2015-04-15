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لمحة-سهم الأهلي التجاري السعودي يرتفع 2% بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات

Wed Apr 15, 2015 8:15am GMT
 
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0806 جمت -

* سهم البنك الأهلي التجاري يرتفع اثنين بالمئة إلى 64.5 ريال في مستهل تعاملات الأربعاء بالبورصة السعودية.

* البنك سجل نموا نسبته 2.77 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من ‭‭‭2015 ‬‬‬‬‬‬‬ بدعم من زيادة دخل العمليات.

* صافي ربح الربع الأول بلغ 2.605 مليار ريال (694.7 مليون دولار) مقارنة مع 2.535 مليار قبل عام.

* النتائج أعلى من توقعات بنك سيكو البجريني بتحقيق 2.152 مليار ريال في الربع الأول.

* المؤشر السعودي يرتفع 1.2% إلى 9076.6 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 