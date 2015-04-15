لمحة -سهم سافكو ينخفض 1.5% بعد أرباح فصلية دون التوقعات
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* سهم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ينخفض 1.5 بالمئة إلى 114.25 ريال صباح الأربعاء.
* السهم يسجل ثاني أكبر الخسائر على المؤشر.
* الشركة سجلت انخفاضا نسبته 30 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2015 بفعل انخفاض أسعار بيع المنتجات.
* صافي ربح الربع الأول بلغ 590 مليون ريال (157.3 مليون دولار) مقابل 843 مليونا قبل عام.
* النتائج جاءت أقل كثيرا من متوسط توقعات محللين بتحقيق 725.19 مليون ريال في الربع الأول.
* المؤشر السعودي يرتفع 1.5 بالمئة إلى 9104.2 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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