لمحة -سهم سافكو ينخفض 1.5% بعد أرباح فصلية دون التوقعات

0812 جمت -

* سهم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ينخفض 1.5 بالمئة إلى 114.25 ريال صباح الأربعاء.

* السهم يسجل ثاني أكبر الخسائر على المؤشر.

* الشركة سجلت انخفاضا نسبته 30 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2015 بفعل انخفاض أسعار بيع المنتجات.

* صافي ربح الربع الأول بلغ 590 مليون ريال (157.3 مليون دولار) مقابل 843 مليونا قبل عام.

* النتائج جاءت أقل كثيرا من متوسط توقعات محللين بتحقيق 725.19 مليون ريال في الربع الأول.