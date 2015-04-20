نمو صافي ربح سبكيم السعودية 17.3% في الربع‭/‬1 لكن دون التوقعات

الرياض 20 أبريل نيسان (رويترز) - زاد صافي ربح الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 17.3 بالمئة في الربع الأول من العام بدعم من زيادة الإنتاج والمبيعات لكن النتائج جاءت أٌقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الأول بلغ 80.6 مليون ريال (21.5 مليون دولار) مقابل 68.7 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 98.27 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة الإنتاج والمبيعات من مصانع الشركة وكذلك انخفاض مخصصات الزكاة ومصاريف البيع والعمومية والإدارية."