صافي ربح صافولا السعودية يرتفع 11.15% في الربع‭/‬1 متجاوزا التوقعات

الرياض 19 أبريل نيسان (رويترز) - قفز صافي ربح مجموعة صافولا السعودية أكبر شركة للصناعات الغذائية في منطقة الخليج 11.15 بالمئة في الربع الأول من العام متجاوزا توقعات المحللين بفضل زيادة المبيعات وتحقيق أرباح رأسمالية من بيع وحدة التغليف لشركة "تكوين".

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول بلغ 470.5 مليون ريال (125.5 مليون دولار) مقابل 423.3 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق صافولا أرباحا فصلية قدرها ‭‭‭‭‭328.34‬‬‬‬‬ مليون ريـال في المتوسط للربع الأول.

وعزت الشركة المنتجة لزيت الطهي والسكر ومواد غذائية أخرى ارتفاع صافي الأرباح إلى "تحقيق ربح رأسمالي بلغ 265.2 مليون ريال نتيجة لبيع كامل حصصها في رأسمال شركة صافولا لأنظمة التغليف خلال الربع الأول...وزيادة مبيعات قطاعي التجزئة والأغذية."

وقالت الشركة في بيان منفصل إن مجلس إدارتها أقر توزيع 0.50 ريال أرباحا نقدية عن الربع الأول.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)