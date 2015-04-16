جرير السعودية توصي بتوزيع 2.25 ريال للسهم عن الريع‭/‬1

الرياض 16 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة جرير للتسويق السعودية ثاني أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 202.5 مليون ريال (54 مليون دولار) أرباحا نقدية عن الربع الأول من العام بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد.

كانت الشركة سجلت نموا نسبته 22.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2015 بفضل نمو المبيعات وارتفاع إنفاق المستهلكين وزيادة عدد الفروع.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 28 ابريل نيسان الجاري وستوزع في السابع من مايو ايار.